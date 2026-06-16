お笑い芸人のお見送り芸人しんいちが15日、自身のXを更新。数週間にわたって、SNSをやめていたことを告白した。【画像】しんいち“嫌いな芸能人”「ルール決めました」5人の実名挙げるしんいちは「ここ数週間SNSをやめていました。色々と理由がありました。全てが分かり、全て解決しました。ご心配おかけしました。近々、ご覧頂けると思います。とにかく今、心が追いついてません。許しません」と記した。この投稿に、ファ