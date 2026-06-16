北朝鮮メディアは、金正恩総書記が中国の習近平国家主席の誕生日を「熱烈に祝う」メッセージを送ったと報じました。朝鮮中央通信によりますと、金正恩総書記は15日、習近平国家主席の誕生日に合わせて「健康で、社会主義建設の偉業を指導していくうえで大きな成果をおさめるよう願う」とするメッセージを送ったということです。韓国メディアによりますと、金総書記が習主席の誕生日にメッセージを送ったのは2023年以来だということ