お笑い芸人のとにかく明るい安村が１６日、都内で行われた「海外旅行２０００万人に向けた共同記者会見」に参加した。トークショーに「とにかく安いパスポート」として参加した安村は、登場と同時に全力の「Ｄｏｎ’ｔｗｏｒｒｙ．Ｉ’ｍｗｅａｒｉｎｇ（安心して下さい、はいてますよの英語バージョン）」を披露。ともに登壇した「三代目ＪＳＯＵＬＢＲＯＴＨＥＲＳ」の岩田剛典は迫力に驚き「声量からとてつもなく