ヒマラヤ登頂について「私にとっては、日曜日に居酒屋へ行くようなもの」と語る、日本人女性初のヒマラヤ8000m峰全14座登頂を果たした現役看護師で登山家の渡邊直子。登山をこよなく愛する彼女は、子どもから大人までを現地に連れて行きサポートする「ヒマラヤトレッキング」を企画、実施してきた。彼女が伝えたい、ヒマラヤ挑戦の意義と素晴らしさとは？※本稿は、看護師兼登山家の渡邊直子『エベレストは居酒屋です』（講談社）