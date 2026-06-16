ＤｅＮＡは１６日、横浜市内の「ＴＨＥＬＩＶＥＳｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙ大和地所」で、オスバルド・ビド投手（３０）、ヘラル・エンカーナシオン外野手（２８）の入団記者会見を行った。会見の冒頭、木村洋太球団社長兼チーム統括本部長が驚愕の事実を明かした。「今日から早速、練習に合流してくれているんですけど、朝の練習ではビド選手は来日してすぐにもかかわらず、軽快な形でキャッチボールしてくれていました