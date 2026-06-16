◇インターリーグドジャース4−3レイズ（2026年6月15日ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（31）が15日（日本時間16日）、本拠でのレイズ戦に「1番・DH」で先発出場。4打数無安打で2試合続けてノーヒットに終わったが、チームは1点差ゲームを制しカード初戦をものにした。初回の第1打席は相手先発で元日本ハムのマルティネスの外角チェンジアップを狙ったが、右飛。3回の第2打席も三ゴロに倒れた。5回の第3打席も空