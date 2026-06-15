頭がいい人ほど慎重で、失敗を避ける判断ができる――。一般にはそう考えられがちだ。しかし、ニトリ創業者の似鳥昭雄氏は、成功を遠ざけるのは「やる失敗」よりも「やらない失敗」だと語る。自身の発達障害の特性による行動力が、数々の挑戦や事業拡大の原動力になったという。なぜ頭のいい人ほど行動できず、チャンスを逃してしまうのか。※本稿は、実業家の似鳥昭雄（著）、精神科医の岩波 明（監修）『発達障害の私だからこそ