１４日深夜放送のフジテレビ系「突然ですが占ってもいいですか？」に俳優の賀来賢人が出演。占い師の彌彌告（みみこ）さんが賀来を占った。彌彌告さんが占い結果から、賀来について「２０２１年４月くらいからずっと運気がいいんですよ。ずっと運がいいんでしょ、なかなかこういう人いなくて。正直今もずっといいんで…気を付けなきゃいけない時期だけ言いますね」と前置き。続けて「２０２９年の４月。４０代に突入していく