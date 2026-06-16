「ドジャース−レイズ」（１５日、ロサンゼルス）ドジャースが七回、代打ロハスのソロ本塁打で勝ち越しに成功した。本拠地は熱狂に包まれた。３−３で迎えた七回、九番フリーランドに代わって代打で起用されると、レイズ３番手マッツの初球をレフトスタンドへと運んだ。