【FIFAワールドカップ2026】サウジアラビア代表 1ー1 ウルグアイ代表（日本時間6月16日／マイアミ・スタジアム）【映像】窮地を救った豪快同点弾（実際の様子）土壇場での同点ゴールでチームを救った。こぼれ球に反応した秀逸な動きと隙間を縫うような豪快なシュートに、ウルグアイサポーターが歓喜した。日本時間6月16日にFIFAワールドカップ2026・グループHの第1節が行われ、サウジアラビア代表とウルグアイ代表が対戦。試合