「食べ物を残すと地獄に堕ちる」。そう教え込まれ、カビの生えたそばを泣きながら口に詰め込む子どもたちがいた――。約30年前、オウム真理教の施設で育ち、児童相談所に一時保護された40代女性・加奈さん（仮名）が、自らの体験を語った。親と引き離されて暮らした集団生活、不衛生な環境、そして教団の教えが支配した日常とは。※本稿は、NHK「クローズアップ現代」取材班による『オウム真理教の子どもたち』（集英社インターナ