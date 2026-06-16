銀行は、口座名義人の死亡を知ったタイミングで、口座を凍結します。そのため、親族が亡くなった際に「銀行に知られる前に引き出しておこう」と考える人は、意外と少なくありません。 しかし後から「それは違法だ」と指摘されて、不安になってしまったという人もいるかもしれません。では、引き出してしまったお金は、相続上どのように扱われるのでしょうか。また、使ってしまった場合に問題は生じないのでしょうか。