韓国政府が、K-POPグループの海外進出を後押しする。対象となるのは、大手ではなく、中小芸能事務所に所属するグループだ。【写真】政府支援を受けるRESCENEにアクシデント韓国の文化体育観光部は6月16日、韓国コンテンツ振興院とともに、大衆音楽の中小芸能事務所の海外市場進出を支援する「中小企画会社グローバル跳躍支援」事業を今年から新たに推進すると発表した。今回の公募で選ばれたのは、RESCENE、xikers、TUNEXX、KIIRAS