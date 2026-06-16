【モデルプレス＝2026/06/16】女優の木村文乃が6月14日、自身のInstagramを更新。子どもの食事を公開し、話題となっている。【写真】38歳ママ女優「前菜みたい」珍しいお皿に並べられた子どもの食事◆木村文乃、珍しいお皿に並べられた子供のご飯公開木村は「牛ステーキ」「鱈の塩焼き」「ブロッコリートマト」「玉ねぎのおみそ汁」「白胡麻ごはん」「ぶどう」と献立を記し、テーブルに並べられた子どもの食事を公開。「昨日の夜は