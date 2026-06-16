【モデルプレス＝2026/06/16】俳優の小沢仁志が6月15日、自身のInstagramを更新。撮影休みの日の朝ごはんを公開し、反響を呼んでいる。【写真】63歳俳優「なぜか茶色い」春雨煮込み・シュウマイ…撮休日の朝食◆小沢仁志、茶色い男料理を公開小沢は「今日は撮影休み なぜかというと 監督がワールドカップを 観たいからである」とつづり、写真を投稿。「でもおかげで徹夜続きだったので 久しぶりによく寝れた」「なもんで、今朝は春