女子高生への強制わいせつ容疑で告訴された50代男性に、不起訴処分が下された。ソウル西部地方検察庁は5月12日、児童・青少年の性保護に関する法律違反（強制わいせつ）の容疑が持たれていた50代男性A氏に、証拠不十分として「嫌疑なし」の処分を下した。【画像】韓国人女性、日本で性被害の瞬間A氏は今年3月、女子高生のBさんに近づいて現金と連絡先を渡し、同じバスに乗車。下車する際にBさんの肩を抱きかかえた容疑を持たれてい