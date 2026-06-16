【モデルプレス＝2026/06/16】俳優の山田裕貴が6月15日、自身がパーソナリティを務めるラジオ番組「山田裕貴のオールナイトニッポン」（ニッポン放送／毎週月曜深夜1時〜）に出演。俳優の本田響矢とのエピソードを語る場面があった。【写真】山田裕貴に“告白”した後輩俳優◆山田裕貴「ＧＩＦＴ」で共演・本田響矢と食事へ2人は同月14日に最終回を迎えたTBS系日曜劇場「ＧＩＦＴ」で、車いすラグビーチーム・ブレイズブルズのチー