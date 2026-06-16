【モデルプレス＝2026/06/16】タレントの井上咲楽が6月15日、自身のInstagramを更新。らっきょうの甘酢漬け作りの様子を公開した。【写真】「新婚さん」MCの26歳美女「間違いなく美味しい」朝4時まで作業していたらっきょう甘酢漬け◆井上咲楽、らっきょうの甘酢漬け作り公開井上は「朝4時まで作業してたらっきょの甘酢漬け」と記し、作業動画を公開。1つ1つ丁寧に薄皮を剥き、甘酢を作り、瓶に詰める工程を披露し、「季節の食べ物