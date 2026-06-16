事故があった現場丸亀市城西町 16日午前、香川県丸亀市の県道交差点で、自転車の女性(89)が軽自動車にはねられ、意識不明の重体です。 警察によりますと、16日午前10時10分ごろ、丸亀市城西町の県道交差点で、右折中の軽自動車が横断歩道を渡っていた自転車をはねました。 この事故で、自転車を運転していた丸亀市に住む無職の女性(89)がドクターヘリで病院へ搬送されました。意識不明の重体だということです