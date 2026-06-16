米ホワイトハウスで開かれたFRB議長の就任式で発言するウォーシュ氏＝5月22日（ゲッティ＝共同）【ワシントン共同】米連邦準備制度理事会（FRB）のウォーシュ新議長の下で初となる連邦公開市場委員会（FOMC）が16日に初日を迎えた。新体制の本格始動となる。2日間の議論で、金利据え置きを決める公算が大きい。新議長はFRB改革を志向しており、17日午後（日本時間18日未明）の記者会見などで具体像を示すかどうかに注目が集まっ