◇MLBドジャース4−3レイズ(日本時間16日、ドジャー・スタジアム)ドジャースは7回にベテランのミゲル・ロハス選手の勝ち越しホームランが飛び出し、レイズに逆転勝利となりました。先発のエリク・ラウアー投手が初回、ライアン・ビレード選手に2ランを浴びて先制点を献上。2回にはスクイズを決められ、序盤に3点差の劣勢となります。それでも2回、先頭打者のムーキー・ベッツ選手が3試合連続安打となる二塁打でチャンスメーク。