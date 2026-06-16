毎日スマホアプリを確認するのが習慣になり、一喜一憂する日々。老後に始めた新NISAが、いつの間にか69歳男性から老後の平穏を奪い去っていました。投資で、「決してやってはいけないこと」とは？本記事では、Aさんの事例とともに無理のない資産運用を探っていきます。※個人の特定を防ぐため、事例は一部脚色しています。定年後の虚無感、ありあまる時間の使い道Aさんは、4年前に中堅商社を定年退職した69歳です。40年以上も懸