中国国家文物局によると、中国初の文化財保護専用のリモートセンシング監視衛星「文物01星」が15日午後0時、酒泉衛星発射センターから打ち上げられ、予定の軌道に無事投入された。新華社が伝えた。「文物01星」は国家文物局と長光衛星技術が共同開発したもので、高精度光学リモートセンシング装置を搭載しており、パンクロマチック画像の分解能は50cmより優れており、マルチスペクトルイメージングチャネルも備える。これにより、