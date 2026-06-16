2026年スーパーバイク世界選手権（WSBK）のイタリア（エミリア・ロマーニャ）ラウンドにおける、WorldSSP（世界スーパースポーツ選手権）クラスのレース1が6月13日におこなわれ、中国のオートバイメーカー「張雪機車（ZXMOTO）」のフランス人ライダー、バランタン・ドゥビーズ選手が優勝し、今シーズン6回目の優勝となりました。今年の優れたパフォーマンスにより、ZXMOTOは多くの欧州スポーツバイク愛好家の注目と期待を集めてい