フォレスターの最上位「Premium S：HEV EX」スバルは2026年5月21日、「フォレスター」の改良モデルを発表しました。今回の改良では実用的な機能の充実やラインナップの拡充が図られ、さらなる商品力の向上が遂げられています。数あるラインナップのなかで、現在、最上級グレードとして設定されている「Premium S：HEV EX」は、どのようなスペックや特徴を備えているのでしょうか。【画像ギャラリー】超カッコいい！ これが“一