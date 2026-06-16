Mrs. GREEN APPLEが、6作目のオリジナルフルアルバムを9月30日にリリース。また、9月より約3年ぶりとなる全国アリーナツアー『Mrs. GREEN APPLE Ringo Jam Tour “SHADOWS”』を開催する。 （関連：Mrs. GREEN APPLE、ONE OK ROCK、SUPER BEAVER、back number……音楽が引き出す“ビール”の感動） 本情報は、6月15日に生放送が行われた冠バラエティ番組『テレビ×ミセス』（TBS）内でサプライズ発