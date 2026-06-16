「ポケピース POP UP STORE BY FLOWERING」が、JR秋葉原駅 AKIBA LINKを皮切りに、全国各地で順次開催されることが発表された。 【画像あり】プラスルとマイナンみんなでスポーツを楽しむ姿など可愛らしいグッズ＆テーマ一覧 本ポップアップストアは、プラスルとマイナンが遊びに来てみんなでスポーツを楽しむ姿をテーマとしたビジュアルが特徴。会場内は「ポケピース」の世界観を表