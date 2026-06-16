きのう（15日）夜遅く、岡山県倉敷市玉島一丁目で、住宅などあわせて3棟が全焼する火事がありました。火元は、ペットの火葬が行える車と見られています。 【写真を見る】火元はペットの火葬が行える車か倉敷市玉島一丁目で住宅など3棟が全焼する火事けが人はなし【岡山】 15日午後11時ごろ、倉敷市玉島一丁目で、61歳の男性が住む家にとめられていた車から火が出ているのに近くの住民が気付き、家に燃え移りそうに見えたこと