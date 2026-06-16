日本代表は現地６月14日に開催された北中米ワールドカップのグループステージ第１節で、オランダ代表とダラス・スタジアムで対戦。二度のビハンドを追いつき、２−２で引き分けた。その試合で75分から途中した出場した菅原由勢は翌15日に、取材に対応。「誰も満足していないし、勝点３を取りに行っていたゲームだったので。勝点３を取らないといけないゲームだった」と本音をこぼした。 20日には第２節のチュニジア戦に