ヒガシマル醤油の公式Xが16日更新され、『うどんスープ』のアレンジグルメを披露して反響が寄せられている。【写真】「今度やってみるか」反響が寄せられた『うどんスープ』のアレンジグルメ投稿では「ポップコーンアレンジが話題なので『うどんスープ』でも試してみたら、とってもおいしかったことご報告します」と伝えた。写真では『うどんスープ』をポップコーンにふりかける画像を載せた。この投稿には「これは簡単にで