左からミンアウンフライン氏、中国の習近平国家主席（いずれもゲッティ＝共同）【北京共同】中国の習近平国家主席は16日、ミャンマー親軍政権の大統領を務めるミンアウンフライン氏と北京で会談した。会談に先立ち歓迎式典を開いた。中国国営メディアが報じた。ミンアウンフライン氏は15〜19日の日程で中国を公式訪問した。中国は、4月の親軍政権発足を機にミャンマーとの関係を緊密化しており、日米欧への対抗軸構築を図る。