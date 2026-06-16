◇ナ・リーグカブス5−4ロッキーズ（2026年6月15日シカゴ）カブスのピート・アーム・ストロング外野手（24）が15日（日本時間16日）、本拠地でのロッキーズ戦で球団史上13度目、自身初のサイクル安打を達成した。7回の右前打で快挙を記録した瞬間、本拠地は大熱狂。歓喜の渦に包まれた。そして試合は、5―4のサヨナラ勝ち。24歳の若者を称える最高のシナリオとなった。記録は初回中越えソロ、3回右中間三塁打、5回右