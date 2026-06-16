俳優の中川大志（28）の喜びの報告に、芸能界やファンから多くの祝福が寄せられている。【映像】中川大志の金髪姿や笑顔の最新ショット（複数カット）これまでInstagramで仕事のオフショットを発信してきた中川。自身でメイクをする舞台本番前のルーティンや、金髪姿に激変したドラマ撮影オフショットなども公開しており、「雰囲気が変わったね」「ほんまに男前」などのコメントが寄せられ、話題を集めてきた。笑顔の最新ショ