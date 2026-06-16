アジア人女子で初めて国際ボクシング殿堂入りを果たした元女子世界５階級制覇王者・藤岡奈穂子さん（５０）が、１１日から１４日（日本時間１２日から１５日）まで米ニューヨーク州カナストータで開催された殿堂式典に出席した。殿堂入りセレモニーでは、約１０００人の出席者を前に英語でスピーチ。「ボクシングは、自分で考え、行動し、一歩ずつ結果を積み上げることの大切さを教えてくれました。成長はただ勝利することだけ