楽天の新監督に、昨季までロッテを指揮した吉井理人氏（６１）が就任することが１６日、明らかになった。１９日のロッテ戦（ＺＯＺＯマリン）から指揮を執る予定だ。成績不振により交流戦期間中に三木肇監督（４９）が休養し、１０日から塩川達也ヘッドコーチ（４３）が監督代行に就任。シーズン途中に外部から監督を呼ぶのは異例となる。これを受けてＳＮＳにはファンの声が上がった。「吉井さん本当にありがとう」「よく引