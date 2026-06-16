文化放送は、NCT WISHがパーソナリティを務める特別番組『NCT WISH MEETS RADIO』を、7月20日（月・祝）午前8時00分より放送する。 当番組は、SMアーティスト初の“日韓同時デビュー”を果たした大型ルーキーとして注目を集めているNCT WISHによる特別番組です。NCT WISH（エヌシーティー ウィッシュ）は、NCTの最後を飾るチームを完成させるため、SM ENTERTAINMENT初のサバイ