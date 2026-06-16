フジテレビ系情報番組「ノンストップ！」（月〜金曜・午前９時）は１６日、サッカーの北中米Ｗ杯「１次リーグＦ組」で８大会連続８度目のＷ杯に臨むＦＩＦＡランク１８位の日本代表が次戦のチュニジア戦へ向け米ナッシュビルで練習したことを報じた。番組では、初戦のスウェーデン戦で１―５で大敗したチュニジア代表のサブリ・ラシーン監督が「試合後に、解任されたという報道が」と伝えた。ＭＣの「バナナマン」設楽統は、