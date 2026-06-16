文化放送は、7月20日（月・祝）午後1時00分から、特別番組『SPEEDデビュー30周年特別番組 ALL MY TRUE LOVE～30年の感謝を込めて～』を放送する。 出演は、SPEEDの島袋寛子。 1996年に「Body＆Soul」で鮮烈なデビューを果たし、「STEADY」「Go! Go! Heaven」「White Love」など数々のスーパーヒット曲を連発、日本の音楽シーンに一大旋風を巻き起こしたSPEED。今年、デビュー30