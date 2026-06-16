◆ファーム・リーグ楽天―巨人（１６日・森林どりスタジアム泉）巨人の浅野翔吾外野手が勝ち越し本塁打を放った。「７番・左翼」で先発出場。１―１と同点の２回１死で右腕・大内に対すると、初球の変化球を捉えた打球は左翼フェンスを越える４号ソロとなった。１軍再昇格へ、走攻守でアピールを続ける。