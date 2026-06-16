ロサンゼルスから欧州への移住を準備していると報じられる米女優アンジェリーナ・ジョリー（５１）だが、６人の子供の母親として、「現在の生活レベルを維持するためには、ハリウッドを離れることは経済的に不可能」だと関係者が明かした。米誌「イン・タッチ」は１５日、関係者の話として、「映画製作や演技は常にわずらわしい側面があるが、彼女は経済的な事情を考えて妥協している」とした上で、「映画はこれまでも、そして