マウスコンピューターは6月16日、8月14日と15日に、長野県の飯山工場で「親子パソコン組み立て教室」を開催すると発表した。○「親子パソコン組み立て教室」の概要同イベントは、小学6年生とその保護者を対象に、親子でパソコン部品の学習や組み立てを行い、ものづくりの楽しさやパソコンへの理解を深めてもらうことを目的とした体験型イベント。参加者は、同社製品から希望するパソコンを選び、自らの手で組み立て作業を行る。普