タレントのゆうちゃみ、が１６日、都内で映画「スーパーガール」（クレイグ・ギレスピー監督、２６日日米同時公開）の公開記念イベントに登場した。青のドレスで所々に赤の要素を取り入れた“スーパーガールコーデ”で登場。イベントでは、会場となった渋谷にある忠犬ハチ公にちなみ、作中で超能力を持った犬として登場するクリプトの像がお披露目された。愛犬家のゆうちゃみは、自分の飼っている犬について聞かれると、「技