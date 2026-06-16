キオクシアHDの動きが1つの象徴に 日経平均株価は6万円から6万5000円というボックスに入っていましたが、2026年5月27日には、6万5000円の壁をも突破し、6万6428円という新高値を付けました。 ただ、あまりにもピッチが速いので、調整局面あって然るべきという雰囲気になっています。そして今回の急ピッチの上昇を引っ張ってきたのがキオクシアホールディングス（東証PRM 285A）やソフトバンクグループ（東