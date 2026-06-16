国際医療ボランティアAMDA フィリピン・ミンダナオ島で6月8日に発生したマグニチュード8.2の地震を受け、岡山市に本部を置く国際医療ボランティア団体「AMDA」が、調整員2人を派遣することを決めました。 AMDAによると、被災地では学校など建物の倒壊があり、フィリピン政府は16日現在、死者68人、負傷者1339人、被災世帯は33万世帯の130万人以上だと発表しているということです。 AMDAの派遣チームは、6月1