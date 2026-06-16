【通貨別まとめと見通し】南アランド円：9.61円支持線からの怒涛のV字急伸、ECB通過で調整一巡、一時9.92円まで上値拡張強気ステージへ 先週から今週（6月8日～6月15日）のまとめ 先々週末5日の米雇用統計通過後の急速なポジション調整（リスクオフの円買い）に押され、下値を探る展開で始まった先週の南アランド円だったが、結果として強烈な下値の堅さと旺盛な押し目買い意欲を見せつける劇的な1週間となった。