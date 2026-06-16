【通貨別まとめと見通し】スイスフラン円：200円大台手前で強固なダブルボトム形成！ 怒涛の急反発で202円台を一時奪還、強気ステージ回帰への足固めへ 先週から今週（6月8日～6月15日）のまとめ 先々週末5日の米雇用統計後の激しいポジション調整売りに押され、大幅な急反落（週末クローズ201.30円台）で引けたスイスフラン円だったが、先週は200円の大台を前に徹底的な下値確認を行い、綺麗に反転する非常