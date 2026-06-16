アジア株まちまち、中国指標の弱さを受けて香港や豪州が軟調、中国本土株はハイテクの上昇で相殺 東京時間13:19現在 香港ハンセン指数 24533.35（-309.32-1.25%） 中国上海総合指数 4098.86（+2.38+0.06%） 台湾加権指数 45683.25（+286.26+0.63%） 韓国総合株価指数 8719.65（+173.67+2.03%） 豪ＡＳＸ２００指数 8894.30（-19.71-0.22%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 76655.00（+390