NTTドコモとWOWOWは、ドコモの映像コンテンツ配信事業「Lemino」の発展・拡充を目的とした資本業務提携の契約を15日に締結。WOWOWのコンテンツプロデュース力・制作力とドコモの豊富な会員基盤・アセットを掛け合わせ、Leminoをより魅力的な映像配信サービスへ進化させるという。 ドコモとWOWOWは、2025年11月から、映像事業の拡大と顧客提供価値の最大化をめざし、音楽ライブコンテンツの大幅な拡充や、大作オリ