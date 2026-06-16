16日の大分県内はおおむねくもりで蒸し暑い1日となりそうです。 しばらく曇りや雨の梅雨空が続く見込みの中、中津市ではアジサイが見ごろとなっています。 八面山あじさい園 中津市三光田口にある八面山あじさい園です。 こちらではおよそ6000平方メートルの敷地に350種類以上の6000株を超えるアジサイが咲いています。 このあじさい園は、地元の男性が7年ほど前から1人で整備を続けているそうでい