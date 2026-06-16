警察官が日ごろ磨いた柔道と剣道の技を競う大会が16日大分市で開かれています。 ◆大分中央警察署房前慶己巡査長 「日ごろの訓練の成果を遺憾なく発揮し 警察官らしく正々堂々と試合することを誓います」 大分中央警察署房前慶己巡査長 県警の警察官たちは犯人の逮捕や人命救助などにつながる技術や精神力を養うため柔道、もしくは剣道の訓練を日頃から行っています。 この成果を競う大会が16日行われていて